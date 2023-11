Mario Kart 8 Deluxe: il gioco per tutti, di nuovo disponibile su Amazon

Se sei un appassionato di videogiochi e ami i titoli dove si sfreccia per le piste più pazze e divertenti, Mario Kart 8 Deluxe è il prodotto che farà al caso tuo e che non può mancare nella tua collezione. Noi ti invitiamo a prenderlo subito in considerazione perché è un best buy assoluto; è tornato disponibile a soli 59,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

Mario Kart 8 Deluxe: imperdibile per tutti

Mario Kart 8 Deluxe è una versione ampliata e migliorata del già amato Mario Kart 8 per Wii U, e offre un’esperienza di gioco che è allo stesso tempo accessibile ai principianti e appagante per i veterani della serie. All’interno del titolo troverai una vasta selezione di personaggi iconici del mondo di Super Mario, da Mario e Luigi a Bowser e Donkey Kong. Ogni avatar ha le proprie abilità speciali e una serie di veicoli personalizzabili, tra cui kart, moto e persino hoverboard: il divertimento non è che l’inizio dell’avventura. Troviamo poi una moltitudine di serie di piste mozzafiato, ognuna delle quali è un capolavoro di design.

Dalle strade urbane di Toad Harbor alle piste aeree di Cloudtop Cruise; in più, il gioco include tutti i DLC del Mario Kart 8 originale, e spesso arrivano i “pass di espansione” che ampliano il gameplay. Potrai gareggiare in modalità Grand Prix, cercando di ottenere la medaglia d’oro in ogni copa, sfidare i tuoi amici in multiplayer locale o online, oppure provare la modalità Balloon Battle per mettere alla prova le tue abilità di combattimento. Anche i giocatori meno esperti possono divertirsi e competere, grazie a una serie di aiuti alla guida e all’opzione di sterzata assistita.

Mario Kart 8 Deluxe a soli 59,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse, è un best buy imperdibile; se hai una Switch non puoi non averlo. Questo è un titolo “Must Have”, come si suol dire.

