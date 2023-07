Mario Kart 8 Deluxe: divertimento per tutti, OGGI ad un prezzo SCONTATISSIMO

Se state cercando un titolo per Nintendo Switch con cui giocare insieme ai vostri amici, parenti, sotto l’ombrellone o, perché no, anche online con altri utenti provenienti da tutto il globo, e magari avete le corse folli con i kart e i veicoli, Mario Kart 8 Deluxe sarà il titolo che saprà conquistarvi. Il prezzo poi, è favoloso: oggi costa solo 49,99€ su Amazon e le spese di spedizione sono incluse nel costo del prodotto. Non dovrete sborsare un singolo euro per portarvelo a casa.

Mario Kart 8 Deluxe: divertente è dire poco

Mario Kart 8, rilasciato originariamente per Wii U nel 2014 e successivamente per Nintendo Switch nel 2017 come Mario Kart 8 Deluxe, ha conquistato il cuore dei giocatori di tutto il mondo. Questo gioco di corse colorato e frenetico, sviluppato da Nintendo, offre un’esperienza di gioco coinvolgente e divertente sia per gli utenti occasionali che per i professionisti.

Troviamo tantissimi personaggi iconici di Super Mario, come Mario, Luigi, Peach, Yoshi e molti altri. Si potrà scegliere il loro pilota preferito e partecipare a entusiasmanti corse su circuiti creativi ispirati all’universo dell’idraulico più famoso del mondo. Ogni personaggio ha abilità e statistiche uniche che influenzano le prestazioni durante la corsa.

Il gameplay è frenetico e ricco di azione, con power-up sparsi per i circuiti che permettono ai giocatori di scagliare oggetti contro gli avversari, schivare ostacoli e ottenere un vantaggio strategico nella corsa. Ci sono diverse modalità di gioco, tra cui Grand Prix, dove si dovrà competere per vincere una serie di corse, la modalità multiplayer locale e online per sfide contro amici o utenti provenienti da tutto il mondo, e la modalità Battaglia, in cui l’obiettivo è sconfiggere gli avversari attraverso i power-up.

Il titolo vanta una selezione di circuiti che spaziano da percorsi classici a nuove creazioni originali. I circuiti sono dettagliati e pieni di vita, con ambientazioni che abbracciano le diverse ambientazioni del mondo di Super Mario. Da quelli a una festa in spiaggia a quelli sospesi tra le nuvole, ogni tracciato offre sfide uniche e divertimento visivo.

