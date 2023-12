Mario Kart 8 Deluxe: divertimento per TUTTI a meno di 50€

Se sei alla ricerca di un videogame di corse e hai una Nintendo Switch (Classic, Lite o OLED), oggi vogliamo proporti Mario Kart 8 Deluxe: questo capolavoro lo potrai portare a casa ad un prezzo favoloso grazie agli sconti di Amazon. Solo 47,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. In altre parole, non dovrai sborsare un singolo centesimo per portartelo a casa e avrai diritto anche a ricevere il prodotto in meno di 24 o 48 ore grazie al servizio di Prime. In poche parole, lo ordini oggi e arriverà sicuramente prima di Natale.

Mario Kart 8 Deluxe: il videogame di corse definitivo

Mario Kart 8 Deluxe è la versione definitiva del celebre franchise di corse di Nintendo. Con una varietà di personaggi iconici di Super Mario, circuiti mozzafiato e una modalità multiplayer coinvolgente, questo titolo è progettato per fornire un’esperienza di corsa senza rivali sulla tua Nintendo Switch.

Potrai scegliere tra una vasta gamma di personaggi, ciascuno con le proprie caratteristiche e abilità uniche, e selezionare il veicolo che meglio si adatta al tuo stile di guida. Non di meno, potrai personalizzare il tuo kart con accessori e parti speciali per creare la combinazione perfetta che ti porterà alla vittoria.

Ci sono circuiti iconici provenienti dai precedenti capitoli della serie, insieme a nuove aggiunte che aggiungono freschezza e sfide al gioco. Affronterai curve mozzafiato, ostacoli divertenti e scoprirai scorci di mondi di Super Mario come non li hai mai visti prima. Potrai divertirti con amici e familiari sullo stesso schermo o sfidare avversari da tutto il mondo online. Grazie al supporto per il multiplayer locale e online, il divertimento sarà sempre a portata di mano e afferrerai potenziamenti lungo la pista e sferrerai attacchi devastanti ai tuoi avversari.

Con soli 47,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, puoi portarti a casa uno dei giochi di corse più amati di tutti i tempi

