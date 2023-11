Mario Kart 8 Deluxe a meno di 47€ su Amazon: corri a prenderlo

Se stai cercando un nuovo videogioco per Nintendo Switch e magari desideri un titolo di corse automobilistiche, divertente e pieno di colpi di scena, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso tuo: Mario Kart 8 Deluxe è il gioco che devi acquistare adesso. Lo potrai portare a casa con soli 46,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Lo abbiamo trovato su Amazon, e ci sono tantissimi vantaggi al seguito. Uno fra tutti, ad esempio, è la consegna celere e immediata presso il tuo domicilio (anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine). Non di meno, potrai perfino scegliere di farti consegnare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano e, in ultima istanza, avrai diritto al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024.

Mario Kart 8 Deluxe su Amazon: non lasciartelo sfuggire

Iniziamo la disamina di questo titolo partendo dal principio: Mario Kart 8 Deluxe offre una modalità di corsa coinvolgente e dinamica con i personaggi iconici dell’universo Nintendo. Dovrai scegliere il tuo personaggio preferito tra Mario, Luigi, Princess Peach e molti altri (c’è perfino Link di Zelda), oppure potrai provare i nuovi partecipanti introdotti in questa edizione Deluxe. A questo punto ti basterà salire sul tuo kart personalizzato e affrontare piste mozzafiato piene di sfide e sorprese.

All’interno del videogame troviamo una selezione di circuiti classici amatissimi dai fan della serie, insieme a nuovi percorsi emozionanti. Dovrai attraversare quindi mondi fantastici ispirati all’universo Nintendo, dalla colorata Mushroom Kingdom alla frenetica Rainbow Road. Non avrai freni e limiti: troverai davanti a te ostacoli, power-up e curve che metteranno alla prova le tue abilità di guida.

Il vero cuore di Mario Kart 8 Deluxe è la modalità multiplayer: potrai giocare con amici e familiari in locale, collegando fino a quattro Joy-Con per sessioni di gioco epiche. Se sei più interessato a sfidare giocatori di tutto il mondo, puoi anche competere online in intensi tornei e gare. A soli 46,99€ questo è il videogame da comprare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.