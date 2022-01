Mani calde, smartphone carico: GENIALATA in offerta limitata (23€)

I prodotti 2 in 1 diventeranno la tua salvezza perché con un'unica spesa potrai risolvere due problemi all'istante. È il caso di questo scaldamani con power bank incorporato che non ti fa temere né il freddo né la batteria scarica dello smartphone. Con l'offerta LAMPO in corso su Amazon te lo porti a casa con appena 23,79€ e risparmi un sacco di soldi insieme a un sacco di pazienza. Le spedizioni sono ovviamente velocissime e gratuite con i servizi Prime, ma se sei interessato affrettati: le scorte limitate stanno andando a ruba.

Scaldamani e power bank per smartphone uniti: se non è geniale

Pensa di poter avere sempre una fonte di calore a portata di mano, letteralmente, in queste giornate freddissime. A me già si scalda il cuore se penso a quanto sia utile questo prodottino che rispetto ai classici, è sempre pronto all'uso. Con la sua batteria da 9000mAh non ti può che rapire il cuore perché da scaricare è praticamente impossibile. Con la sua funzione power bank annessa, quando nei hai bisogno ti regala fino a 2 cariche complete allo smartphone quindi cos'altro c'è da dire?

I benefici di avere un 2 in 1 non finiscono qua, ebbene no. Pensa un po': trattandosi di un gadget che tu vorrai avere sempre, sarà praticamente impossibile non averlo dietro con te quando ti servirà per la sua seconda funzione. Il che significa che rispetto a un classico scaldamani e un classico power bank, ha una marcia in più.

Ovviamente è sicurissimo e non ti rischia di bruciare o rovinare i vestiti. Ha fintanto tre livelli di calore che azioni a piacere così hai la piena possibilità di scelta. In più ti dico che in confezione trovi anche il cavo con cui caricarlo, ma ti ripeto: può durare fino a 14 ore quindi ne avrai bisogno proprio sporadicamente.

Acquista subito questa genialata per te e per il tuo smartphone su Amazon a soli 23,79€, ti ricordo che si tratta di un'offerta lampo.