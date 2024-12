Mamma è successo un casino: il nuovo SMS truffa è folle

Un nuovo SMS truffa sta mettendo in pericolo tutte le mamme italiane che hanno uno o più figli. Sono stati segnalati tentativi di frode tramite messaggi che impersonificano il proprio figlio in difficoltà che chiede aiuto. In questo caso i cybercriminali hanno davvero superato il limite sfruttando i sentimenti di una madre per raggiungere i loro obiettivi.

Il testo del messaggio in questione potrebbe contenere queste parole: “Mamma sto provando a chiamarti è successo un casino, salvati questo numero e scrivimi su whatsapp: [numero di cellulare/link]“. Ovviamente dall’altra parte dello smartphone non c’è il figlio della vittima, ma un criminale senza scrupoli.

Dopo il primo contatto, tramite questo SMS truffa, il criminale prosegue la conversazione cercando di acquisire fiducia nella vittima, evitare chiamate vocali che lo smaschererebbero ed estorcere denaro per un’emergenza inventata. L’obiettivo finale della truffa è convincere la vittima a effettuare un bonifico istantaneo, spesso di importi considerevoli dai 3000 ai 5000 euro. Questo perché nelle truffe online i bonifici istantanei sono impossibili da bloccare una volta scoperto il raggiro.

Varianti di questo SMS truffa

Il modus operandi di questo SMS truffa è sempre lo stesso, ma può presentarsi alla vittima sotto diverse forme. Le varianti più comuni sono:

“Ciao mamma, è successo un casino”;

“Mamma, ho cambiato numero”;

“Il mio telefono si è rotto, ti scrivo da quello di un amico”.

Tutti questi messaggi generano nel destinatario che li riceve un senso di urgenza e preoccupazione. In questo modo i criminali cercano di far agire la vittima senza pensare. In aggiunta, i truffatori utilizzano tecniche di persuasione e strategie che rendono credibile la richiesta dell’SMS truffa:

sfruttano informazioni personali ottenute da leak online;

creano un senso di urgenza per impedire alla vittima di riflettere;

utilizzano un linguaggio familiare e confidenziale;

forniscono dettagli apparentemente plausibili sulla situazione di emergenza.

Come proteggersi

Per evitare di cadere vittima di questo SMS truffa è fondamentale: