Malware più pericolosi per Android: quali sono e come proteggersi

Quanti nel mondo possiedono dispositivo mobile con Android? Tanti, infatti i dati parlano di circa il 70% dei sistemi operativi mobile di tutto il mondo. Una percentuale che dovrebbe farci riflettere su come questi risultino appetibili ai criminali informatici e del web. Ecco perché occorre prestare particolarmente attenzione ai malware più pericolosi e diffusi.

Realizzati appositamente per dispositivi Android, questi malware sono così esperti da riuscire a forzare ed eludere anche i più sofisticati sistemi di sicurezza realizzati da Google per proteggerci. Infatti, non è insolito venire a conoscenza che alcune app presenti nel Play Store sono state scoperte infette.

Capiamo bene che questo rende ancora più difficile tenere sotto controllo la sicurezza del nostro smartphone o del nostro tablet, sempre connessi costantemente a internet. L’utilizzo che facciamo dei nostri device non è più solamente quello di chiamare e/o scrivere messaggi. La nostra vita è pienamente connessa.

Scarichiamo applicazioni che dovrebbero migliorare la nostra interazione con il dispositivo, software utili a uno scopo o che promuovono una nostra passione e così via. Purtroppo però in tutto quello che facciamo siamo costantemente a rischio infezione informatica.

Scopriamo perciò quali sono i malware più pericolosi per Android e vediamo come possiamo proteggerci dai loro attacchi. Questo ci permetterà di mantenere al sicuro non solo le nostre informazioni personali, ma anche i dati bancari e le carte di pagamento, sempre più gestiti tramite smartphone.

3 malware Android più pericolosi

Smartphone e tablet hanno cambiato la nostra vita in meglio. Non possiamo più farne a meno. Sia che li utilizziamo per lavoro, sia che li utilizziamo per svago, fanno ormai parte delle nostre giornate. La diffusione dei dispositivi Android ha portato anche all’esistenza di pericolosi malware che ci attaccano con obiettivi diversi.

Tra tutte le tipologie maggiormente diffuse, gli esperiti di sicurezza informatica hanno individuato i 3 malware Android più pericolosi. Scopriamoli insieme per comprenderne meglio la portata e agire di conseguenza e proteggerci:

software dannosi in grado di tenere in ostaggio il nostro dispositivo e i dati in esso contenuti. Questi speciali malware solitamente sono utilizzati da agenzie investigative, private e non, per carpire informazioni o effettuare indagini speciali;

dannosi in grado di tenere in ostaggio il nostro dispositivo e i dati in esso contenuti. Questi speciali solitamente sono utilizzati da agenzie investigative, private e non, per carpire informazioni o effettuare indagini speciali; malware realizzati con l’obiettivo di rubare le credenziali di accesso riuscendo anche, in alcuni casi, ad aggirare l’autenticazione a due fattori. Tra i più diffusi ci sono quelli che cercano di colpire conti correnti bancari online, portafogli digitali, per asset e criptovalute, e app per le carte di pagamento;

realizzati con l’obiettivo di rubare le riuscendo anche, in alcuni casi, ad aggirare l’autenticazione a due fattori. Tra i più diffusi ci sono quelli che cercano di colpire conti correnti bancari online, portafogli digitali, per asset e criptovalute, e app per le carte di pagamento; finte app che nascondono al loro interno malware in grado di fornire l’accesso del vostro smartphone o tablet a cracker informatici, meglio noti come hacker cattivi.

Come proteggersi

Proteggere il proprio dispositivo Android da questi 3 tipi di malware è indispensabile. Nessuno di noi può sapere quando sarà attaccato. Anche in questo preciso istante uno di questi potrebbe aver invaso il nostro dispositivo lavorando malevolmente a nostra insaputa.

È chiaro quindi che non possiamo affidarci solo alle nostre conoscenze o capacità. Banalissime app, all’apparenza innocue, potrebbero invece nascondere un terribile malware. Perciò è necessario affidare il nostro smartphone e/o tablet a esperti del settore.

Tra le tante soluzioni disponibili sul mercato una delle più complete è Norton 360 Premium. Contrariamente a quanto si possa pensare, non si tratta solo di un antivirus, ma di una vera e propria centrale di sicurezza compatibile con qualsiasi dispositivo Android.

Una volta scaricata l’applicazione e sottoscritto l’abbonamento, attualmente in offerta al 57% di sconto, Norton 360 Premium attiverà un potente antivirus contro qualsiasi tipologia di malware, trojan, ransomware e spyware. Inoltre, Secure VPN, inclusa nel pacchetto, garantirà una navigazione internet sempre anonima e protetta. Infine, grazie alla funzione Dark Web Monitoring sarete avvisati se i vostri dati personali sono finiti nel Dark Web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.