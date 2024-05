Major IV Black: le cuffie iconiche Marshall in offerta a 129,99 euro

Marshall è un nome leggendario nel settore della musica, in particolare per chi ama ascoltare le proprie canzoni preferite con le cuffie. Sono tanti i modelli iconici realizzati dallo storico marchio inglese: tra questi figurano anche i Major IV Black, oggi in offerta a 129,99 euro sul sito ufficiale.

Le cuffie Major IV Black di Marshall si distinguono per il loro suono esplosivo, merito dell’integrazione con driver dinamici in grado di offrire alti brillanti, medi morbidi e bassi ruggenti. Al prezzo scontato di oggi è difficile trovare cuffie migliori sul mercato.

Cuffie Major IV Black in offerta a 129,99 euro sul sito di Marshall

Il modello Major IV in offerta riesce a unire il design iconico di Marshall con alcune chicche innovative degne di note. Per esempio segnaliamo la nuova clip pieghevole, che protegge le cuffie dall’usura e le rende ancora più compatte.

Un altro degli elementi di forza delle cuffie Marshall è l’autonomia, che in modalità wireless supera perfino le 80 ore consecutive. Qualora si scarichino e si è fuori casa, si può sempre fare affidamento sul cavo da 3,5 mm, che se attaccato al computer o a un altro dispositivo compatibile permette di continuare ad ascoltare la musica. A tutto questo si aggiunge la ricarica rapida, che consente di ottenere 15 ore di ascolto con una carica di appena 15 minuti.

Le iconiche cuffie Major IV Black sono in offerta a 129,99 euro sul sito ufficiale di Marshall. Le spese di spedizione sono gratuite, con la consegna garantita entro un giorno lavorativo dalla spedizione, ed è possibile pagare con Visa, Mastercard, Maestro, American Express e PayPal.