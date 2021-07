Al mare o in montagna una borsa stagna è un game changer. Grazie all'offerta su Amazon la puoi acquistare con un coupon del 5% ossia a soli 18,04€. Non perdere l'occasione di acquistarne due insieme per ottenere uno sconto in vista della promozione esclusiva.

Se la ordini subito, la ricevi in sole 48 ore su tutto il territorio nazionale.

Borsa stagna: con lei tutto è il sicuro

Impermeabile e galleggiante, questa borsa stagna può svoltarti la vita se ami portare con te attrezzature particolari o sei sempre ansioso che la tua roba si possa bagnare. Super capiente, ci infili dentro una marea di oggetti senza problemi.

È perfetta sia per andare in spiaggia che praticare sport a contatto con l'acqua. Una volta che la chiudi, tutto rimane al suo posto e non viene danneggiato in alcun modo. Se poi sei amante del kayak, ad esempio, non avere paura di portarla in viaggio con te, mal che va galleggia e non affonda.

La puoi comprare in una miriade di colori differenti e se vuoi portarla a m0′ di zaino non ti preoccupare perché incluse in confezione ci sono le varie cinghie pensate appositamente.

Come si usa? Semplicemente la riempi, la arrotoli e la chiudi con il sistema di sicurezza. Non ti dimenticare che la sua capienza va dai 10 ai 20 litri per il massimo del comfort.

Approfitta del coupon del 5% e acquista subito la tua borsa stagna in una colorazione che più ti piace su Amazon a soli 18,04€. Trattandosi di un prodotto Prime la compri e la ricevi in sole 48 ore se sei abbonato. In alternativa, se sei cliente standard, le spedizioni non le paghi comunque optando per la consegna nei punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home