Mai più senza: power bank da 2 ricariche CONSECUTIVE a 14€

Per non rimanere mai a secco di energia quando sei fuori casa, metti in tasca questo Power Bank geniale. Piccolo ma con tutto ciò che ti serve, è una certezza di cui non fare a meno soprattutto se sai che dovrai passare tante ore lontano da possibili fonti di energia.

Grazie alla promozione in corso su Amazon, spendi anche il minimo sindacabile. Non devi far altro che aprire la pagina e sputare il coupon per pagare appena €14,24 questo dispositivo di cui non potrai più fare a meno.

Le spedizioni non sono un problema visto e considerato che con l’abbonamento prime attivo sul tuo account, sono sia gratuite Che veloci su tutto il territorio italiano.

Power Bank senza se e senza ma, spesa minima resa massima

semplicissimo dal punto di vista estetico, questa Power Bank a non ti fa mancare niente quando lo hai sottomano. In modo particolare è dotato di una capacità da 10.000 mAh che ti assicurano come minimo almeno due ricariche sul tuo smartphone.

Ovviamente Puoi utilizzarlo con tutti i dispositivi tecnologici che ti vengono in mente, quindi non scendere a compromessi perché è compatibile anche con wearable, Smartwatch e così via.

Mi sembra giusto farti notare che hai a portata di mano anche una doppia porta USB di uscita, se non sei pratico ciò significa che puoi utilizzare questo prodotto con due dispositivi in contemporanea per ricaricarli entrambi alle massime velocità e dimezzare i tempi.

Per sapere sempre quanta energia è rimasta al suo interno non devi fare altro che consultare i 4 led presenti sul laterale. Un modo semplice ma efficace di controllare lo stato.

Cosa stai ancora aspettando? Collegati immediatamente su Amazon e non sprecare questa occasione di portare a casa un power bank geniale con appena €14,24, non devi fare altro che aprire la pagina e spuntare il coupon per ottenere questo prezzaccio. Come ti dicevo, delle spedizioni non ti preoccupare perché sono completamente gratuite e veloci se hai prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.