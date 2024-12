Mai più piatti pesanti con la Friggitrice ad Aria Philips Serie 2000

È risaputo che il fritto è un qualcosa a cui non possiamo rinunciare. Seppur mangiarlo sporadicamente può appagare le nostre voglie, purtroppo non possiamo sempre affidarci a questo tipo di cottura. Ciononostante oggi c’è un’alternativa decisamente più salutare, ovvero la friggitrice ad aria. Voglio quindi mostrarti questo modello di Philips che svolterà i tuoi pasti: la trovi a soli 59,99€ su Amazon con un maxi sconto del 33% sul prezzo di listino.

Friggitrice ad Aria Philips: il fritto perfetto con meno grassi

Mangiare delle patatine fritte, del pollo croccante oppure altre preparazioni fritte è qualcosa di eccezionale ma purtroppo non puoi concederti questi pasti quotidianamente o almeno… Non potevi fino a quando non hai scelto la Friggitrice ad Aria di Philips con puoi ottenere lo stesso risultato ma in modo sano.

L’Airfryer serie 2000 è un gioiellino che proprio non può mancare nella tua cucina. Con i suoi 4,2L di capienza puoi prepararci davvero tutto quello che vuoi ed in pochi minuti ottieni pasti pronti e super gustosi. Grazie alla tecnologia RapidAir e alla sua potenza da 1500W, hai cotture cosi croccanti e gustosi da leccarti i baffi, proprio come se avessi fritto. In questo caso non hai bisogno di aggiungere dell’olio e puoi cuocere tutto semplicemente inserendo i cibi all’interno e scegliendo il programma adatto.

Questo modello è anche progettato per essere molto facile da pulire, quindi non solo non sporcherai il piano cottura, ma ci metterai anche un istante a pulirlo. Grazie alle superfici antiaderenti è lavabile semplicemente in lavastoviglie, senza doverti preoccupare di strofinare oppure mettere in ammollo.

Infine, collegandoti all’app HomeID su smartphone, hai accesso a centinaia e centinaia di ricette interessanti con cui potrai sbizzarrirti e creare tutti i piatti che preferisci.

A soli 59,99€ su Amazon, proprio ora trovi la friggitrice ad aria di Philips in offerta con un fantastico sconto del 33% sul prezzo originale. Una promozione davvero interessante che non puoi lasciarti scappare.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie all’abbonamento Prime.