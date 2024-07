Mai più la batteria dell'auto a terra con questo avviatore d'emergenza (-46€)

Quando la batteria dell’auto si ferma e non parte più è davvero una tragedia e se ti capita in un posto isolato e ancora peggio. Ma oggi puoi risolvere con una spesa non eccessiva. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo avviatore d’emergenza a soli 63,75 euro, invece che 109,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

Dunque ricapitolando, potrai avvalerti di uno sconto sul prezzo originale del 22% più un ulteriore ribasso con il coupon del 25%per un risparmio totale di oltre 46 euro. Davvero una promozione da non perdere per nessun motivo al mondo.

Avviatore d’emergenza per ogni situazione

Con questo avviatore d’emergenza puoi viaggiare sereno perché anche se la tua batteria dovesse fermarsi la puoi riavviare in un istante. Ti basta collegare i due morsetti, rosso e nero, alla batteria e premere un pulsante per far ripartire. È adatto per qualsiasi motore.

Grazie alla sua capacità da 26.800 mAh potrai riavviare la batteria tantissime volte. Inoltre è dotato di 2 porte USB che ti permetteranno di ricaricare i tuoi dispositivi come se fosse un Power Bank. E non è finita qui, possiede anche una luce a LED e quindi lo puoi usare come se fosse una torcia. In più ha un pratico display dove puoi visualizzare la batteria residua.

Ci sarebbero tante altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e se non fai in fretta rischi di arrivare tardi. Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo avviatore d’emergenza a soli 63,75 euro, invece che 109,99 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di applicare il coupon che vedi in pagina. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.