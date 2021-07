Gli AirPods Pro sono in promozione su Amazon a soli 189,90€. Con un ribasso del 32% risparmi fino a novanta euro sul prezzo di listino e te li porti a casa concludendo un affare.

AirPods Pro: gli auricolari must have

Se vuoi acquistare un paio di true wireless su cui puoi fare affidamento, le AirPods Pro sono in offerta su Amazon. Eredi al trono delle più classiche cuffie Apple, queste differiscono per alcune caratteristiche. Non sai quali? Ora te le dico io.

Anzitutto rispetto alla prima generazione, le qui presenti sono dotate di punte in silicone morbido. Ciò significano che si adattano al padiglione auricolare come se fossero state cucite su misura per te. In più hanno delle dimensioni più ridotte nonostante la colorazione bianca ottica sia rimasta invariata.

Sono dotate di cancellazione attiva del rumore, ciò ti permette di focalizzarti sull'audio senza alcuna distrazione. Ma se hai necessità di ascoltare qualcuno all'esterno non ti preoccupare: con la modalità trasparenza hai tutto a portata di mano.

Sono resistenti all'acqua, al sudore e quindi perfette anche per praticare attività fisica.

Infine, come ultima differenza c'è la custodia di ricarica che può essere alimentata in modalità wireless e ti consente di ricaricare le cuffie più volte fino a raggiungere un'autonomia complessiva di 24 ore.

Acquista le tue Apple AirPods Pro su Amazon a soli 189,90€. Le ordini e le ricevi in poco tempo e gratuitamente se sei abbonato prime. Se invece sei cliente standard opta per le consegne nei punti di ritiro per avere gratuite.

Ps: le puoi acquistare anche a rate a Tasso Zero grazie a Confidis.

