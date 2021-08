La bottiglia termina di Lars Nysøm è in promozione su Amazon a soli 24,99€. Se la acquisti ti porti la tua bibita preferita dietro senza problemi e soprattutto rimane fredda per tutta la giornata. La ricevi gratuitamente a casa e in pochissimo tempo.

Bottiglia termica da urlo: per avere tutto caldo e freddo

Una bella bottiglia termica è indispensabile: averla a portata di mano sia in estate che in inverno può salvarti la vita. Immagina andare al mare e trovarsi l'acqua calda nel bel mezzo della giornata: che noia! Con questo prodottino risolvi ogni problema.

E' disponibile in più colorazioni ed ha una capienza di un litro. In questo modo ti porti dietro ciò che vuoi bere e non ti preoccupi. Riesce a mantenere le bibite fredde per 24 ore o, in caso di liquidi caldi, per ben 12 ore di fila. Acqua, caffè, shake proteici e tutto ciò che vuoi.

Infatti questo gioiellino è utile non solo per andare in spiaggia o in montagna, ma anche se sei uno sportivo e ami avere con te le tue bevande preferite. Basta ricaricarla, chiudere il tappo ad avvitamento è il gioco è fatto.

Non ti preoccupare di eventuali perdite perché non ce ne saranno: è stata realizzata in materiali ad hoc per consentirti di stare sicuro sempre e comunque.

Sei interessato? Allora acquista subito la bottiglia termica su Amazon a soli 24,99€, risparmi istantaneamente una decina di euro sul prezzo di listino. Le spedizioni sono operate in solo qualche giorno se sei membro Prime. In caso contrario le hai gratuite se scegli le consegne presso i punti di ritiro, così non pagherai neanche un euro in più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

