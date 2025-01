Magia HUAWEI: MatePad 11 S in offerta con M-pencil in Regalo

Se sei alla ricerca di un tablet completo di tutto, versatile ed estremamente portatile, abbiamo trovato l’offerta speciale che fa per te. Oggi, acquistando il fantastico HUAWEI MatePad 11 S a soli 349€, invece di 399€, ottieni anche in regalo l’utilissima HUAWEI M-pencil. Cosa stai aspettando? Approfittane ora a questo link.

La versione in promozione è quella con 8GB di RAM, perfetti per gestire in maniera fluida e veloce app e giochi, anche in multitasking. Inoltre, grazie ai 256GB di ROM puoi installare, archiviare e conservare tutto quello che ti serve per produttività e intrattenimento, senza pensieri né limitazioni.

Per ottenere questo prezzo ricordati di applicare il Coupon 20€ disponibile con una spesa di almeno 200€. Oppure puoi sempre scegliere il Coupon 40€ disponibile con una spesa di almeno 400€. Se hai più acquisti da effettuare, allora approfitta del Coupon 60€ disponibile con una spesa di almeno 600€. La consegna gratuita è inclusa e puoi pagare in 3 rate a tasso zero con Klarna.

HUAWEI MatePad 11 S: display antiriflesso e prestazioni top

Il HUAWEI MatePad 11 S è un tablet speciale per alcune caratteristiche che lo rendono unico. Acquistalo ora a 349€ prima che le scorte finiscano. Per te in regalo la praticissima HUAWEI M-pencil che rende questo dispositivo un vero e proprio foglio di carta digitale.

Il display PaperMatte è spettacolare perché antiriflesso. Questo garantisce un’esperienza sempre soddisfacente, anche sotto la luce diretta. Inoltre, grazie all’alto refresh rate di 144 Hz tutto risulta estremamente fluido e ancora più immersivo. Lavoro e intrattenimento saranno fantastici, anche grazie agli altoparlanti integrati di altissima qualità, per un suono avvolgente.

Il design metallic offre resistenza e leggerezza, qualità ottime per portabilità e lavoro o divertimento in mobilità. Con un peso di soli 510 grammi e uno spessore di soli 6,2 millimetri, questo tablet è facile da portare sempre con sé. Con il HUAWEI MatePad 11 S oggi in regalo c’è la M-pencil! Cosa stai aspettando? Approfittane ora a questo link.