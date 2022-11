Magia del Natale su Amazon: ufficialmente aperto il negozio dedicato

Su Amazon apre ufficialmente il negozio di Natale. Una vetrina completamente dedicata ai regali, dove trovare opportunità per tutti i gusti e tutte le tasche. Scegli quelli che preferisci, senza l’ansia di non arrivare in tempo e non preoccuparti di eventuali resi: il colosso dell’e-commerce ha esteso il periodo utile. Adesso c’è tempo fino al 31 gennaio 2023! Non ti resta che dare un’occhiata all’immensa vetrina e magari iniziare a fare un regalo a te, prima ancora che agli altri. Le occasioni, di certo, non mancano.

Il Natale è già su Amazon: apre il negozio dedicato

Scegliere il dono giusto per ognuno dei nostri affetti più cari può essere un problema. Per fortuna, grazie a tutti i filtri messi a disposizione da Amazon, in un attimo potrai avere davanti solo una lista di prodotti che possono essere perfetti per un pensiero a un bambino (di diverse età), a un uomo, a una donna e persino al tuo animale domestico!

Proprio questo è il bello di affidarsi al negozio di Natale. Fai shopping in modo mirato, trai ispirazione da prodotti ai quali non avresti mai pensato, eviti stress e confusione e – soprattutto – arriva tutto comodamente a casa. In più, scegliendo prodotti Prime, le spedizioni sono rapide e gratuite e il periodo di reso è esteso al 31 gennaio 2023. Che aspetti? Il momento è perfetto per iniziare a sfogliare il catalogo messo a disposizione dal colosso dell’e-commerce.

