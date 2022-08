Mafia 4 ufficiale: primi dettagli sul nuovo gioco della serie

Nel corso di un’intervista per celebrare i 20 anni del franchise, Hangar 13 ha confermato di essere ufficialmente al lavoro su Mafia 4, nuovo capitolo della serie open world basata sul mondo del crimine.

Roman Hladík, general manager dello sviluppatore, si è detto felice di confermare che il team è al lavoro su un progetto inedito legato al franchise di Mafia. La cattiva notizia è che ci vorranno anni prima di vederlo in azione e al momento non possiamo avere maggiori dettagli.

Mafia 4 in lavorazione e Mafia 1 GRATIS su Steam

Nel frattempo, per festeggiare il ventennale del marchio, nei primi giorni di settembre sarà possibile riscattare una copia gratuita dello storico Mafia originale su Steam. Tutto quello che bisogna fare è collegarsi alla pagina ufficiale del gioco a partire da giovedì 1 settembre per aggiungerlo alla propria libreria in forma totalmente gratuita.

Per quanto riguarda Mafia 4, invece, non ci sono ulteriori dettagli ufficiali per il momento. Possiamo affidarci alle voci di corridoio dei mesi scorsi, che parlavano di un prequel dell’intera serie, realizzato in Unreal Engine 5 per PC e console di ultima generazione.

Questo è tutto quello che sappiamo, per il resto bisognerà attendere, presumibilmente qualche anno, per capire in che modo il nuovo Mafia proverà ad inserirsi nuovamente sul mercato.

L’ultimo capitolo della serie è stato Mafia 3, lanciato nel 2016 e accolto con pareri misti dalla critica e dagli appassionati.

