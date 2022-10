macOS 13 Ventura è QUI: scaricatelo ORA

In queste ore scopriamo che Apple ha appena rilasciato il nuovo macOS 13 Ventura al grande pubblico. È un aggiornametno che introduce tante novità come faceTime Handoff, Continuity Camera, Stage Manager e molto altro ancora.

Di fastto, l’ultima iterazione del s.o. è stata pensata per funzionare con tutti i Mac. macOS Ventura arriva infatti dopo mesi e mesi di beta testing, miglioramenti vari ed è compatibile con tutti i computer di nuova generazione, soprattutto con quelli M1/M2. Si scarica mediante l’area “Aggiornamento software” delle preferenze di sistema ma volendo si trova anche dall’App Store del Mac.

macOS 13 Ventura: le novità

Partiamo sicuramente da Stage Manager, il nuovo multitasking di alto livello che mantiene le app in background pronte all’uso mentre si sta dedicando tempo e energetia ad una singola attività. Con Continuity Camera si può utilizzare l’iPhone come webcamer per il computer mediante un supporto: è compatibile con Center Stage, Desk View e Studio Light.

Handoff ora funziona anche con FaceTime e ci sono novità per l’app Messaggi e Mail, come su iOS 16. SharePlay invece, funziona anche con l’app Messaggi. Arrivano nuove app: Meteo e Orologio e le preferenze di sistema ora sono simili, in tutto e per tutto, a quelle di iOS. Con Passkeys arriva un nuovo modo di gestire le proprie password, ancora più sicuro visto che è compatibile con Touch ID o Face ID. Spotlight è stato aggiornato con il supporto Quick Look e c’è una nuova libreria di foto condivise con iCloud.

Ricordate che se volete comprare un nuovo laptop premium della mela, vi consigliamo il MacBook Air (2022) da Amazon a soli 1498,28€ con spese di spedizione incluse nel prezzo. È disponibile in varie colorazioni ma la più elegante è quella Midnight. Presenta 8 GB di memoria unificata e 256 GB di storage interno. Ha il chip Apple Silicon M2.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.