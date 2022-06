macOS 13 UFFICIALE: ecco tutte le novità per Mac

Ci siamo: Apple ha presentato, oltre ai nuovissimi MacBook Air e Pro con M2, anche il sistema operativo macOS 13 Ventura. Questa iterazione migliora molto il fronte della produttività e stravolte, per alcuni versi, l’usabilità generale.

macOS 13: le novità

Partiamo dalla novità principale: il multitasking chiamato Stage Manager che adesso cambia il modo in cui il sw gestisce le app in background; quante cose nuove si possono fare con il Mission Control. Si avvia con un tap e raggruppa le windows sul lato sinistro. Per passare da una all’altra basterà cliccare sulla pila scelta.

Grandi novità anche per l’app di Mail che ora corregge tutti gli errori, è più intelligente e propone vocaboli nuovi e mostra le anteprime al 100%. Si possono modificare le mail già inviate, programmarne altre e molto altro ancora.

Safari diventa collaborativo: le schede potranno essere utilizzate da più utenti in simultanea e Spotlight ora diventa più smart: permette di ricercare testi, parole, immagini ma consentendo comunque l’esecuzione di operazioni al di sotto.

Ci è piaciuto molto Passkeys che serve per l’accesso sicuro ai siti al posto delle password. Sono tante le situazioni in cui si possono usare. Immaginatele come chiavi digitali uniche, create con i dati biometrici dell’utente (Touch ID e Face ID). Non si possono perdere o non possono venir rubate. Super comodo.

Citiamo poi Continuity che consente di usare l’iPhone come una webcam per laptop. Serve un accessorio esterno. Continuity Camera è compatibile con FaceTime, Zoom, Teams e molte altre.

Supporta la Center Stage e la Portrait Mode, la Studio Light e la Desk View.

In ultima analisi, citiamo che gli sviluppatori hanno iniziato a lavorare anche sui giochi per Apple Silicon. Entro la fine dell’anno arriverà No Man’s Sky e Resident Evil Village.

Insomma, macOS 13 si propone di rinnovare la UI senza stravolgerla, nel segno della produttività… e della continuità.