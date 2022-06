MacBook Air (2022) è QUI e ha il nuovo Apple Silicon M2

Dopo mesi e mesi di indiscrezioni, finalmente il colosso di Cupertino ha tolto i veli al nuovissimo MacBook Air con processore M2. Dalle immagini possiamo vedere che è completamente differente dai leaks trapelati fino a poche ore fa. Onestamente siamo convinti che questo sarà uno dei laptop più venduto dei prossimi mesi e ne è convinto anche l’analista Ming-Chi Kuo.

MacBook Air con M2: le caratteristiche

Ci siamo: il portatile fanless next-gen dell’azienda di Cupertino stravolge il suo iconico design affusolato e abbraccia la nuova cifra stilistica minimal e squadrata che ora caratterizza i prodotti dell’azienda.

Contrariamente a quanto si ipotizzava, adesso abbiamo cornici ancora nere – e non bianche – che risultano spesse. Fatta eccezione per il notch (sì, c’è anche qui), possiamo notare uno schermo simile a quello di iPad. Ad ogni modo, basta aprirlo per sentirsi “proiettati” nel futuro.

La diagonale stessa aumenta e si passa dai 13,3 ai 13,6 pollici. Tuttavia, le dimensioni diminuiscono: la mela afferma che c’è stata una riduzione del 20%. Pensiamo allo spessore che ora è di soli 11,3 mm. Il peso scende a 1,2 kg.

Novità anche per la webcam che ora diventa FaceTime Camera HD da 1080p. Come detto in calce, questa verrà allocata dentro la tacca. Sotto la scocca batterà un cuore Apple Silicon M2 di nuova generazione, con 8 core alla CPU e 10 core alla GPU.

Sempre sul design invece, citiamo le quattro colorazioni (space gray, silver, gold e blu). A gran richiesta, jack audio da 3,5 mm e connettore MagSafe per la ricarica. In ultima analisi, la compagnia ha anche svelato un caricatore USB con doppia porta Type C per caricare due prodotti in simultanea; MB Air 2022 ha anche la fast charge.

Il MacBook Air M1 rimarrà in listino ad un prezzo di 999 dollari (non sappiamo il cambio italiano ad oggi); dal comunicato leggiamo però che per portarsi a casa questo gioiellino con M2 occorreranno 1529€. Chi lo comprerà per la scuola o università invece, lo pagherà solo 1414€.

Quando arriva? Apple non ha ancora detto una data precisa ma ha specificato che la consegna partirà dal prossimo mese (luglio quindi). Non c’è che dire: una sorpresa – più o meno – su tutti i fronti.