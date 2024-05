Macchina per ghiaccio professionale: sconto FOLLE del 30%

In estate non fai altro che bere bevande ghiacciate? Non riesci a farne a meno ma il tuo congelatore è sempre pieno di roba e non sai come rinfrescarle? Approfitta subito di questa offerta imperdibile per acquistare la macchina per ghiaccio professionale oggi al prezzo pazzesco di soli 89 euro circa invece di quasi 128 euro.

Ebbene si, grazie allo sconto bomba del 30% di Amazon, questo eccezionale dispositivo sarà tuo al prezzo così ribassato. Ma non finisce qui. Infatti, se sei abbonato ad Amazon Prime, per te la spedizione e il reso saranno gratuiti in tutta Italia. Quindi, se ancora non lo hai fatto, attiva la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento.

Grazie a questo ottima macchina per il ghiaccio, caratterizzata dalla presenza di un compressore potenziato, potrai avere 9 cubetti di ghiaccio in soli 6-13 minuti e 12 kg di cubetti di ghiaccio a forma di pallottola in sole 24 ore. Semplice da utilizzare, questo dispositivo è provvisto di pulsanti chiari, motivo per il quale può essere utilizzato da chiunque con estrema facilità.

Completa di diverse funzioni, come ad esempio la funzione di pulizia automatica o avviso di mancanza d’acqua, potrai anche scegliere le dimensioni di cubetti di ghiaccio tra S e L. Insomma, potrai sorseggiare la tua bevanda preferita, in qualsiasi momento durante le giornate più calde. Con un serbatoio dell’acqua da 1,5 litri, potrai portare questa macchina per il ghiaccio ovunque tu vorrai grazie alla maniglia per il trasporto.

Estremamente silenzioso anche di notte, questo prodotto è assolutamente da non perdere. Quindi, corri su Amazon e acquista subito questa eccezionale macchina per ghiaccio professionale in offerta a soli 89 euro circa. Affrettati prima che sia troppo tardi!