Macchina per caffè espresso Cafelizzia 790: offerta IMPERDIBILE

Solo se ti affretterai, grazie allo sconto del 14% che ti propone Amazon, potrai portarti a casa questa imperdibile macchina per caffè espresso Cafelizzia 790 in offerta al prezzo di soli 99,00 euro invece di 115 euro circa. Se sei cliente Amazon Prime, potrai anche usufruire di diversi vantaggi, come ad esempio la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo.

Se invece ancora non sei cliente Prime, puoi sempre attivare la prova gratuita di 30 giorni. Questa imperdibile macchina per caffè espresso è stata realizzata in acciaio inox ed ha un magnifico design compatto con linee particolarmente eleganti. Questo prodotto Cecotec, è ideale per chi, come te, è da sempre amante del tradizionale caffè espresso.

Potrai offrire ai tuoi amici un ottimo caffè che sarà erogato con una potenza massima di 1350 watt e, la macchina Cafelizzia 790, sarà anche in grado di erogare l’acqua calda che ti sarà utile per preparare delle calde tisane da gustare da solo o in buona compagnia. Il sistema di riscaldamento a blocchi rapido farà si che la temperatura rimanga sempre ottimale per avere un caffè perfetto.

La potente pompa a pressione con tecnologia force-aroma da 20 bar ti consentirà di avere una crema fantastica e un’aroma unico in ogni caffè. Grazie alla presenza di un manometro Pressure pro potrai controllare la pressione in tempo reale e il piroscafo regolabile con protezione ti consentirà di testurizzare il latte in base ai tuoi gusti, per ottenere la migliore schiuma per il tuo caffè.

Potrai preparare contemporaneamente uno o due caffè grazie al braccio filtrante con doppia uscita e due filtri. Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa magnifica macchina per caffè espresso Cafelizzia 790 in offerta a soli 99,00 euro. Affrettati prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.