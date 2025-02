Macchina per caffè elegante e compatta per espresso in polvere e in cialde

Se ami il caffè e fosse per te andresti più volte al giorno nel tuo bar preferito allora l’offerta che ti sto per segnalare fa proprio al caso tuo. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello la macchina per caffè Electrolux a soli 80,99 euro, anziché 199,99 euro, inserendo il codice promozionale CASA25 al momento del pagamento.

Quindi ricapitolando, puoi avvalerti di uno sconto già applicato sul prezzo di listino del 55% e di un ulteriore ribasso con il codice segreto del 10%, per un risparmio totale di 119 euro. Non è chiaramente una promozione che può durare a lungo e infatti ci sono già tantissimi utenti che l’hanno acquistata e molti altri che la stanno tenendo d’occhio. Perciò devi essere veloce.

Macchina per caffè in polvere e in cialde + cappuccino

Sicuramente una delle caratteristiche principali della macchina per caffè Electrolux è la sua straordinaria versatilità che ti permetterà di scegliere il tipo di caffè da utilizzare. Potrai infatti usare il caffè in polvere oppure quello in cialde ESE in base alle tue preferenze o esigenze.

Gode anche di un pannarello che ti permette di montare il latte per farti un cappuccio buonissimo. E con la stessa lancia che eroga vapore puoi scaldare le bevande come tè e tisane. Ha un design elegante ed estremamente compatto che ti consentono di metterla in qualsiasi angolo della cucina. È molto semplice da utilizzare e anche il serbatoio dell’acqua è facile da riempire. In confezione troverai due filtri e un dosatore di plastica.

Come ti dicevo devi essere velocissimo perché è un’offerta del genere è destinato a durare poco. Quindi non aspettare che sia tardi, vai subito su eBay e acquista la tua macchina per caffè Electrolux a soli 80,99 euro, anziché 199,99 euro, inserendo il codice promozionale CASA25 al momento del pagamento. Completa l’ordine adesso e la riceverai a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.