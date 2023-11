Macchina del caffè professionale a 59,99 euro per il Cyber Monday (-38%)

Tra le tante offerte conclusive della settimana del Black Friday di Amazon spicca anche questa macchina del caffè professionale di Cecotec che, grazie allo sconto del Cyber Monday, può essere tua a soli 59,99. Preparati a portare a casa il vero gusto del caffè espresso…e non solo.

Macchina caffè professionale: fai l’affare per il Cyber Monday

Questa macchina da caffè espresso è progettata per soddisfare i palati più esigenti. Con una potenza massima di 2900 W, è in grado di preparare una vasta gamma di caffè, offrendoti un’autentica esperienza di caffetteria a casa tua. Ma non è tutto: questa macchina è anche in grado di erogare acqua calda per le tue tisane preferite, garantendo versatilità in ogni tazza.

La potente pompa a pressione da 20 bar con tecnologia ForceAroma assicura la crema perfetta e l’aroma intenso in ogni caffè. Il manometro PressurePro ti permette di controllare la pressione in tempo reale, garantendo risultati da professionista ad ogni utilizzo.

Se sei un amante del latte, adorerai il piroscafo alimentato da un Thermoblock specializzato. Questo ti consente di personalizzare la texture del latte e ottenere la schiuma ideale per il tuo caffè preferito. Inoltre, il condotto speciale emette acqua calda alla temperatura perfetta per le tue infusioni.

Pratica e funzionale, questa macchina da caffè dispone di un serbatoio acqua estraibile da 1,5 litri, un braccio filtrante con doppia uscita e due filtri per preparare uno o due caffè contemporaneamente. Il vassoio scaldavivande in acciaio inox completa il pacchetto, offrendoti la possibilità di goderti il caffè alla temperatura ideale.

La pulizia non sarà mai un problema, grazie al vassoio raccogligocce rimovibile e al sistema a risparmio energetico con spegnimento automatico e standby. Gli indicatori luminosi per ogni funzione rendono l’utilizzo di questa macchina un’esperienza intuitiva e piacevole.

Approfitta ora dell’offerta del Cyber Monday su Amazon e porta a casa la macchina da caffè professionale Cecotec a soli 59,90 euro. Non perdere l’occasione di trasformare ogni tazza di caffè in un momento di autentico piacere.

