Macchina da caffè LAVAZZA+64 CAPSULE in sconto a -30€ su Amazon!

È arrivato il bundle definito per gli amanti del caffè in offerta su Amazon. La macchina da caffè Lavazza A Modo Mio Idola, con ben 64 capsule assortite, crollano a un costo davvero conveniente: solo 159,90€ anziché i classici 189,90€!

Tutte le caratteristiche del bundle Lavazza

Il design elegante e minimal della macchina per caffè Idola di Lavazza è una vera delizia per gli occhi, con la sua forma compatta e raffinata che si integra perfettamente sia nelle cucine classiche che in quelle moderne. E grazie al suo intuitivo pannello frontale, preparare il tuo caffè preferito diventa un gioco da ragazzi. Puoi scegliere tra 4 diverse preparazioni di caffè, regolare temperatura e dosaggio, e ottenere in pochi istanti un espresso impeccabile, proprio come quello del bar.

Ma non è tutto: dimentica il rumore assordante delle macchine da caffè tradizionali. Questo modello funziona in modo silenzioso, permettendoti di preparare il tuo caffè in qualsiasi momento della giornata senza disturbare nessuno, per un’esperienza di gusto senza interruzioni.

E con le 64 capsule assortite incluse nella confezione, avrai una vasta gamma di gusti tra cui scegliere. Che tu preferisca un caffè deciso o qualcosa di più delicato e leggero, troverai quello che fa per te, potendo scegliere quello da acquistare successivamente in base ai tuoi gusti. Con una varietà che spazia dal “Crema” e “Gusto Classico” alla “Qualità Oro” e al “Dek”, ogni tazza sarà un’esperienza di gusto unica e indimenticabile.

Arricchisci la tua cucina con la macchina da caffè Lavazza A Modo Mio Idola, con ben 64 capsule incluse, a soli 159,90€!