Macchina da caffè Krups Mini Me a soli 69€ su Amazon (+30€ di BUONO SCONTO per capsule Nescafé)

Siete alla ricerca di una buona macchina da caffè che sia economica, ma funzionale e facile da usare? Su Amazon vi è la promozione che fa per voi sulla macchina da caffè Krups Nescafé Dolce Gusto Mini Me. Il suo prezzo di listino di 99,90 euro scende a 69,99 euro grazie allo sconto del 30%. Inoltre acquistandola parteciperete automaticamente alla promozione in corso di Amazon che vi permette di avere un buono sconto da 30 euro da spendere direttamente su Amazon, entro il 15 maggio 2024, in capsule originali Nescafé Dolce Gusto.

Macchina da caffè Krups Nescafé Dolce Gusto Mini Me: prezzo incredibile su eBay

La macchina da caffè Krups Nescafé Dolce Gusto Mini Me è la macchina automatica per caffè espresso e altre bevande in capsula Nescafé Dolce Gusto che, con il suo design moderno, si combinerà ottimamente con il vostro stile. È dotato di tecnologia play & select per definire la lunghezza della bevanda e presenta anche una pompa ad alta pressione fino a 15 bar per avere un caffè come al bar. Le dimensioni di 16 x 31 x 24 cm la rendono compatta e ideale per ogni ambiente, ma ciò non limita la funzionalità grazie al serbatoio rimovibile da 0.8 litri. Infine è presente anche il sistema Thermoblock per lo spegnimento automatico dopo cinque minuti di inutilizzo.

Insomma, si tratta di una macchina da caffè di buona qualità che non potete farvi scappare. Il prezzo proposto da Amazon è davvero ottimo perché a 69,99 euro è difficile da trovare. Non sottovalutate il fatto che acquistandola parteciperete automaticamente alla promozione in corso di Amazon che vi permette di avere un buono sconto da 30 euro da spendere direttamente su Amazon, entro il 15 maggio 2024, in capsule originali Nescafé Dolce Gusto.