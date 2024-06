Macchina da caffè e funzione automatica per cappuccino a SOLI 86€

Caffè e cappuccino non devono mai mancare nella casa di un italiano e, se vuoi gustarteli come nel tuo bar preferito, non devi perdere questa occasione speciale. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la macchina da caffè Cecotec a soli 86,90 euro, anziché 147,99 euro.

Sembra incredibile ma è tutto vero. Se fai presto puoi avvalerti di uno sconto sul prezzo di listino del 41% che quindi ti permette di risparmiare la bellezza di 61 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 17,38 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Macchina da caffè e cappuccino come al bar

La macchina da caffè Cecotec ha una pompa della pressione da 20 bar e una potenza da 1350 W che si traduce fondamentalmente in un caffè e cappuccino buonissimi. È dotato di un braccio a doppia uscita con due filtri che ti permetteranno di preparare una o due tazze di caffè.

La sua peculiarità è data dalla funzione che ti consente di preparare il cappuccino premendo un solo tasto, non devi fare altro. Questo grazie a un serbatoio del latte da 500 ml che si collega direttamente alla caffettiera. È dotata poi di un pratico pannello EasyTouch dove potrai scegliere le varie bevande in un attimo.

Fai alla svelta perché si tratta di un’occasione unica. A breve le unità disponibili a questo prezzo sicuramente finiranno. Quindi vai adesso su Amazon e acquista la tua macchina da caffè Cecotec a soli 86,90 euro, anziché 147,99 euro. Se concludi l’ordine ora la riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.