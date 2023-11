MacBook Pro (M3): il nuovo laptop è INCREDIBILE ed è finalmente fra noi

Finalmente da oggi è disponibile per l’acquisto il nuovo MacBook Pro (2023) con processore Apple Silicon M3. Il laptop è un mostro di potenza, dotato di funzionalità top, di una scheda tecnica all’avanguardia con un chipset innovativo costruito a 3 nanometri composto da una CPU a 8 core e da una GPU da 10 core. Ci troviamo di fronte ad un prodotto best buy, un gadget incredibilmente potente ma compatto, con uno schermo da 14 pollici ricco di features all’avanguardia.

La costruzione del device è impeccabile, con materiali di pregio, con tante porte a disposizione sul frame laterale e con una batteria che promette 22 ore di autonomia in riproduzione video. Costa 2049,00€ su Amazon ma sappiate che c’è la consegna celere e gratuita in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Allo stesso modo vi ricordiamo che, se l’importo vi sembrerà troppo elevato, potrete comunque dilazionarlo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il servizio interno al sito (per gli account abilitati) in cinque soluzioni a tasso zero.

MacBook Pro (2023) con M3: il laptop più incredibile della serie

Il modello con Apple Silicon M3 è l’entry level della serie; il dispositivo più versatile visto che si adatta alle esigenze di tutti. Va benissimo sia per chi deve montare video in 4K (grazie al processore potente e alla ventola presente sotto il telaio) ma anche per chi ne deve fare un utilizzo più “office”. Dispone di tante porte sul frame laterale e vi è perfino lo slot per le SD, comodo e pratico soprattutto per i videomaker.

Alla cifra di soli 2049,00€, questo MacBook Pro (2023) con M3 è il PC per tutti, il computer più potente della serie che noi vi consigliamo di comprare (è anche il più economico). Con Amazon arriverà in meno di 24 o 48 ore (a seconda del vostro domicilio); non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.