MacBook Pro M2 in sconto al Prime Day Amazon: l'offerta SCOTTA

MacBook Pro M2, fiore all’occhiello di Apple del momento, va in sconto per l’Amazon Prime Day 2022. L’occasione è perfetta per portare a casa il potente PC portatile a prezzo ribassato, nonostante le promozioni sui prodotti della mela morsicata – come ben sai – siano evento raro.

L’edizione con 256GB di spazio di archiviazione la porti a casa a 1459€ invece di 1629€ nella colorazione grigio siderale. Si tratta di un’occasione che sono certa durerà pochissimo. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, ma non perdere tempo: completa l’ordine al volo per approfittarne.

MacBook Pro M2: ghiotto sconto su Amazon

Una macchina potentissima, seppur compatta e versatile. Un portatile potente oltremodo, grazie alla presenza del nuovo chip M2, pronto ad affiancarti in qualsiasi attività ti serve compiere in mobilità. Dall’editing di documenti al montaggio video: nessun problema, complici gli 8GB di RAM, i 256GB di spazio di archiviazione (di questa edizione) e la perfetta ottimizzazione software.

Un prodotto esteticamente elegante e costruito con cura maniacale dei materiali. Il display, per questa versione, è l’ottimo pannello Retina da 13″ con impeccabile livello di visibilità in qualsiasi condizione. Spettacolare anche l’autonomia energetica, che arriva fino a 20 ore.

Insomma, la macchina Apple perfetta per l’utilizzo in mobilità è senz’altro il nuovissimo MacBook Pro con chip M2. Incredibilmente, in occasione dell’Amazon Prime Day 2022 puoi approfittare del 10% di sconto. Chi ama i prodotti della mela morsicata, sa bene che uno sconto è evento assai raro, soprattutto su prodotti appena lanciati. Accaparrati adesso il modello con 256GB di storage a 1459€ invece di 1629€: completa l’ordine al volo e godi di spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.