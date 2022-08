MacBook Pro M2: il prezzo crolla su Amazon, compralo OGGI

L’fferta del giorno che vogliamo segnalarvi su Amazon riguarda il nuovo portatile di casa Apple. Non ci riferiamo al MacBook Air 2022 che comunque, è un prodotto validissimo, ma al Pro di nuova generazione con Apple Silicon M2.

MacBook Pro 2022 vanta infatti uno schermo da 13“ retina LCD, la Touch Bar, un processore di nuova generazione realizzato dai tecnici di casa Apple, quattro porte USB C con tecnologia Thunderbolt e non solo. Per riassumere, potremmo dire che è identico al modello del 2020 ma presenta solo un nuovo processore e un sistema di ventilazione interno rinnovato.

MacBook Pro (2022): ora sì che è un Best Buy

Esteticamente infatti, è un articolo “già visto“ ma quello che più ci ha colpito oggi è il suo prezzo che è sceso vertiginosamente. Su Amazon infatti, lo portate a casa a soli 1369,00€ con spedizione gratuita inclusa nel costo finale.

Quando è stato presentato due mesi fa infatti, è stato ampiamente criticato per via del suo prezzo eccessivo, ma adesso che si trova così su Amazon È impossibile non farci un pensierino. capiamoci: le critiche che ha ricevuto sono state tutte correlate al suo valore di mercato, forse un po’ troppo esagerato rispetto a ciò che aveva da offrire, o meglio, rispetto al modello di vecchia generazione. Il suo prezzo di listino infatti si avvicinava pericolosamente allo Street Price del pro da 14“ che è tutt’altro modello, decisamente più prestante.

Oggi però, non ci sentiamo di far polemica sui costi vari ed eventuali perché con un rapporto come quello di adesso, il computer risulta quasi inattaccabile. Costa meno della versione Air 2022 e presenta anche un sistema di ventole che, sul fronte le prestazioni, serve a garantire una maggior potenza quando il carico diventa pesante.

Uno degli elementi che più amiamo di questo laptop è la Touch Bar, anche se non tutti sono d’accordo. Questa, anche se apparentemente sembra inutile, in realtà è una comodità assoluta quando si utilizzano le scorciatoie da tastiera, quando si lavora su Final Cut o con applicazioni proprietarie di Apple.

In definitiva, questo computer è semplicemente unico e non dovete lasciarvelo sfuggire, ma fate presto perché non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili a 1369,00€ (solo nella colorazione grigio siderale, tra l’altro).

