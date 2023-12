MacBook Pro (2023) con M3 Pro: la miglior workstation da comprare OGGI

Se siete alla ricerca di una workstation portatile ma potente, dotata di tanta tecnologia, premium, con un look elegante e minimal, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo MacBook Pro (2023), l’ultimo prodotto di punta della compagnia di Cupertino. Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 2599,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

MacBook Pro (2023): ecco perché dovete prendere questo laptop

Considerate che è arrivato sul mercato da pochissimi mesi (è stato presentato il 30 ottobre durante l’evento Scary Fast) ed è dotato del processore Apple Silicon M3 Pro basato sull’architettura 3 nanometri di ARM), di 512 GB di spazio su un SSD super veloce da 512 GB e ha 16 GB di memoria unificata.

La CPU del SoC è da 11 core mentre la GPU è da 14 core. Si tratta di un dispositivo in grado di promettere prestazioni di altissimo livello, che ha un design mozzafiato ed è dotato di tantissime porte per i creativi e i professionisti dell’immagine: troviamo tante USB Type-C, l’HDMI, il jack audio da 3,5 mm, lo slot per le SD e c’è la porta MagSafe per la ricarica dello stesso. Non lasciatevelo sfuggire se siete interessati perché è un terminale senza compromessi, potentissimo e che ha un pannello di altissimo livello; il display infatti, è da 14,2″ miniLED con notch per la webcam e con cornici sottili. Ovviamente la visione delle immagini è pazzesca e il merito è del ProMotion, ovvero il refresh rate variabile fino a 120 Hz. Comodissima la tastiera e ampio il trackpad che supporta le gestures di macOS.

MacBook Pro (2023) con M3 Pro costa 2599,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese ma con Amazon potrete dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati, in cinque soluzioni a tasso zero) e vi è anche la garanzia di due anni con il rivenditore.

