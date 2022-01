MacBook Pro 2021: scaricate subito questi sfondi (DOWNLOAD)

Volete dare un po' di brio al vostro nuovo MacBook Pro 2021? Ecco una serie di sfondi minimal-industrial davvero fantastici: sono gratuiti e si possono scaricare in un click da questo sito.

MacBook Pro 2021: sfondi minimal-industrial per tutti

Dopo aver svelato una straordinaria raccolta di sfondi schematici il mese scorso per dispositivi iPhone 12 e iPhone 13, The Basic Apple Guy è tornato con altro materiale davvero interessante e ben fatto e soprattutto… gratuito! Questa volta, gli sfondi sono progettati per mostrare l'interno dei nuovi modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici con splendidi dettagli.

Proprio come i wallpaper per melafonini, questi sfondi si basano sulle immagini pubblicate da iFixit come parte dello smontaggio dei MacBook Pro da 14 e 16 pollici. Negli sfondi si può vedere di tutto, dal sistema di raffreddamento interno al chip M1 e molto altro ancora. Esistono anche versioni diverse per i chip M1 Pro e M1 Max e sono disponibili in tanti colori diversi. Nell'articolo vi abbiamo allegato un sample blue, ma anche le altre tinte sono meravigliose.

In un post sul blog di accompagnamento, The Basic Apple Guy descrive in dettaglio il lavoro che è stato svolto nella realizzazione di questi sfondi:

Gli schemi per iPhone 13 e iPhone 12 impallidiscono rispetto alla complessità dei design dei MacBook Pro da 14 e 16 pollici. Mentre gli sfondi dell'iPhone erano composti da circa 400 parti singole, gli schemi del MacBook Pro da 14 e 16 pollici sono costituiti rispettivamente da 3.485 e 3.624 parti. Oltre mille componenti unici sono stati disegnati a mano, stratificati e posizionati metodicamente nel processo di creazione di questi disegni. Mentre alcuni componenti, come la ventola, avevano una curva di apprendimento significativa, altri erano decisamente monotoni. Non solo ho creato dozzine di chip unici per questi sfondi, ma avevo anche bisogno di duplicarli e disporli migliaia e migliaia di volte.

Questi sfondi sono disponibili in undici diversi colori per i pannelli 14 e 16 pollici dei nuovi laptop della mela