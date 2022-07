MacBook Pro 14": la macchina da lavoro DEFINITIVA (-13%)

Oggi voglio parlarvi del MacBook Pro da 14“, il mio laptop personale. Più volte vi abbiamo riferito le migliori offerte inerenti a questo dispositivo, ma oggi vogliamo parlarvi delle sue incredibili potenzialità. Inoltre si trova su Amazon con uno sconto di circa 300 € sul prezzo di listino: mica male. Il laptop può essere vostro con soli 2053,00€ e le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel prezzo.

Comprare questo dispositivo da Amazon conviene su tutti i fronti: lo si può prendere oggi e pagare in comode rate grazie al servizio di Credit line di Cofidis.

MacBook Pro 14″: perché prenderlo?

C’è la garanzia di Amazon per ben due anni e quella di Apple per ben un anno. Cosa significa? Semplice: nei primi 12 mesi vi basterà recarvi in un Apple Store per avere tutta l’assistenza gratuita da parte del costruttore. Nel secondo anno invece, vi basterà chiamare il supporto clienti di Amazon e avrete diritto alla sostituzione o alla riparazione gratuita. In più, i tecnici esperti vi risponderanno tutti i giorni, anche la domenica o durante i festivi, fino a mezzanotte.

Perché comprarlo dunque? MacBook Pro da 14“ è fantastico per montare video, per produrre musica o per fare lavori di grafica, grazie al suo schermo con tecnologia mini LED e ProMotion fino a 120 Hz. Io non ho mai problemi durante l’editing dei miei lavori e la batteria dura tantissimo.

In questi giorni sono stato su un set e ho potuto apprezzare la versatilità del device; il lettore di schede SD incorporato fa tutta la differenza del mondo e le porte Thunderbolt mi assicurano backup in tempi rapidissimi… E fidatevi che nei set questa funzionalità vi salva il lavoro, letteralmente.

Ad oggi mi domando come abbia fatto senza, davvero. Questo portatile ha cambiato il mio modo di lavorare e sono sicuro che, con l’evolversi dei progetti, sarà in grado di adeguarsi alle mie esigenze. 2053,00€ non sono pochi, ma sono da vedere come un investimento, soprattutto se il PC è il vostro strumento di lavoro primario.

Buon divertimento con il vostro nuovo MacBook Pro.

