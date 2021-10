MacBook Pro 14": ecco quali sono le sue prestazioni

Apple ha appena presentato i suoi modelli di MacBook Pro 2021 con dimensioni da 14 e 16 pollici. Inoltre, ci sono più varianti alimentate dai processori M1 Pro o M1 Max.

MacBook Pro: i risultati di Geekbench

Oggi è emerso il primo risultato Geekbench 5 per il modello base MacBook Pro da 14 pollici con un chip Apple M1 Pro a 8 core. Secondo i risultati, e come previsto, la CPU Octa-Core è più lenta del 20% rispetto al modello con dieci core in termini di prestazioni multi-core. La variante Deca Core ha otto core di prestazioni e due core di efficienza. Il modello Octa-Core invece, ha sei core di prestazioni e due core per l'efficienza energetica.

Come possiamo vedere, la quantità di core di efficienza è la stessa tra le due varianti. Quindi, la differenza arriva con quelli relativi alle prestazioni. Con più core ad alte prestazioni, la variante Deca funzionerà sempre meglio della variante con solo otto core. Il risultato del benchmark elenca il MacBook Pro base da 14 pollici con un punteggio di 9.948 punti. È circa il 20% inferiore al punteggio multi-core medio di circa 12.700 per i modelli MacBook Pro da 14″ con chip Deca-Core M1 Pro o M1 Max. Tenete presente che questo è solo un singolo risultato, di conseguenza, sono necessari risultati aggiuntivi per la certezza.

Per le prestazioni Single Core, il chip Octa-Core Apple M1 Pro ha quasi lo stesso punteggio del chip Apple M1 standard. Questo è curioso e indica che le differenze di prestazioni appariranno solo nelle attività che richiedono la funzione multi-core. In effetti, offre le stesse prestazioni single-core del chip M1 Max.

Apple M1 (Octa-core) Singolo: 1742, multicore: 7582;

M1 Pro (Octa-core) Singolo: 1767, Multi: 9948;

M1 Max (Deca-core) Singolo: 1764, Multi: 12380.

Coloro che desiderano le migliori prestazioni dovranno pagare di più in quanto vi sono ovvie differenze di prezzo tra ciascuna variante. Il modello base parte da 2340€.

Vale la pena notare che entrambi i modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici sono disponibili per il pre-ordine e le consegne arriveranno domani. In effetti, alcuni di questi sono già stati spediti ai clienti prima del lancio di questo martedì 26 ottobre. Oltre ai chip M1 Pro e M1 Max, ci sono altre tecnologie in arrivo con i nuovi MacBook. Ad esempio, abbiamo mini display a LED con frequenza di aggiornamento ProMotion 120 Hz, porte aggiuntive come una porta HDMI e uno slot per schede SD. Hanno anche la ricarica MagSafe, una maggiore durata della batteria e una tacca che ospita una webcam 1080p aggiornata.