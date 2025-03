MacBook Pro 14 è in offerta flash: nuovo minimo storico su Amazon (anche in 5 rate)

È il momento giusto per acquistare un nuovo MacBook Pro da 14 pollici. Grazie alla nuova offerta in corso su Amazon, infatti, ora è possibile acquistare il notebook di Apple al prezzo minimo storico scegliendo la variante con chip M4 Pro, 24 GB di memoria unificata e 512 GB di SSD. Con la promo in corso, questa versione del notebook è ora disponibile al prezzo scontato di 2.199 euro, con 300 euro di sconto sul listino e la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

MacBook Pro 14 al minimo su Amazon

Il MacBook Pro si conferma, sempre di più, un best buy per chi è alla ricerca di un notebook in grado di abbinare potenza ed efficienza. Tra le specifiche tecniche troviamo un display Liquid Retina da 14,2 pollici. Sotto la scocca, inoltre, c’è spazio per il potente chip M4 Pro, realizzato con processo produttivo a 3 nm. Ci sono anche 24 GB di memoria unificata e 512 GB di SSD oltre al sistema operativo macOS, con possibilità di sfruttare Apple Intelligence.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il MacBook Pro da 14 pollici con un prezzo scontato di 2.199 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, senza finanziamento e interessi. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.