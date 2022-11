MacBook Pro 14" (2021): che SPETTACOLO a questo prezzo

Se state cercando una workstation portatile, di alta classe, potente e con uno chassis in alluminio super resistente, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Si chiama MacBook Pro (2021) ed è disponibile in due configurazioni. Una da 14 pollici e una da 16. Noi oggi vogliamo focalizzarci sulla prima che, grazie agli incredibili sconti folli di Amazon si porta a casa a soli 1999,00€ al posto di 2349,00€. Capite bene che si tratta di un risparmio medio pari al 15% sul prezzo di listino, una cifra assolutamente da tenere in considerazione visto che parliamo di 350€ in meno.

MacBook Pro 14″ (2021): perché prenderlo da Amazon

Le spese di spedizione sono sempre gratuite per i prodotti venduti e spediti dal portale stesso come questo laptop, ma i vantaggi non finiscono qui. Dobbiamo segnalare che ci sono due anni di garanzia grazie al sito di Jeff Bezos. Per qualsiasi problematica infatti, i tecnici esperti di Amazon saranno pronti ad assistervi tutti i giorni, anche nei festivi, dalle sei di mattina a mezzanotte.

Fra le altre cose, citiamo anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis o con quello interno al sito (per coloro a cui è già arrivato), il tutto selezionabile come metodo ufficiale al checkout.

Inutile dirvi che questo laptop è un gioiello, una vera e propria macchina da guerra con SoC Apple Silicon M1 Pro, 16 GB di memoria unificata, tastiera super resistente, lettore SD integrato, batteria capiente, porta HDMI, due connettori USB Type-C Thunderbolt e MagSafe per la ricarica.

È così potente che non avrete problemi in alcun tipo; è perfetto per i lavori di grafica, di video editing pesante e non solo. Non c’è niente che non possa fare e se pensate che costa solo 1999,00€, allora capirete bene che è un affare da prendere al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.