MacBook Pro 13" M2: ORA sì che è interessante

Da quando Apple ha presentato i nuovi computer con processore Apple Silicon M2, tutti si sono buttati a capofitto sul modello Air perché il Pro da 13”, effettivamente, presentava pochissime novità e disponeva di un prezzo eccessivo. Con lo Street Price di Amazon però, le cose sono cambiate perché il top adesso ha un costo più contenuto, precisamente 1453,00 € al posto di 1629,00 €, con 8 GB di memoria per la RAM e con 256 GB di storage.

MacBook Pro 13″: le caratteristiche

Rispetto al modello Air troviamo sicuramente le ventole che fanno tutta la differenza del mondo quando si devono eseguire lavori pesanti di montaggio video, di grafica o di programmazione. Il processore e quindi è libero di spingersi ancora di più perché tanto il sistema di dissipazione interno che tra l’altro, è stato ampiamente rinnovato, può limitare gli sprechi e contenere la fuoriuscita di calore.

Certo, si deve pagare lo scotto di avere un design datato, già visto, con Touch Bar al seguito cornici sul pannello, quattro porte Thunderbolt e nessun connettore MagSafe o HDMI, per intenderci. A mio avviso, sono mancanze si importanti ma non fondamentali visto che con un Hub da circa 20 €, potete risolvere tutti questi “problemi”.

Acquistare da Amazon poi, è sempre una gioia ma per tantissimi motivi: c’è la garanzia di Apple per un anno quindi per qualsiasi problema vi basterà recarvi in un Apple Store presente in tutto il pianeta, e poi c’è quella di Amazon che garantisce l’integrità e la stabilità dei prodotti per due anni. Il supporto tecnico eccezionale ed è attivo tutti i giorni, anche nei festivi, fino a mezzanotte. Non pensateci troppo e se avete bisogno di un nuovo computer per il vostro lavoro, per lo studio, per il montaggio video, per la grafica o per altri motivi, lui può essere davvero una soluzione intelligente e interessante. E poi, è vero che costa leggermente più della variante Air e pesa anche qualche grammo in più, ma è comunque leggerissimo e nello zaino quasi non lo sentirete.

La Touch Bar invece è un elemento alquanto discutibile perché non tutti l’apprezzano. Io personalmente la adoravo e l’adoro tutt’oggi perché mi permette di selezionare impostazioni rapide del Mac con pochi tocchi e poi è esteticamente molto carina. Ma qui si entra nel campo della soggettività.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.