MacBook Pro 13 del 2012: ora è "vintage"

Apple ha appena aggiunto il suo ultimo MacBook Pro con lettore CD/DVD incorporato all'interno dell'elenco dei prodotti vintage.

MacBook Pro 13 del 2012: inserito nell'elenco dei prodotti “vintage”

Per chi non lo sapesse, parliamo dell'ottimo portatile Mid 2012 della linea Pro dei MacBook della mela. Questo disponeva di uno schermo da 13 pollici ed era dotato di componenti hardware da top di gamma. Adesso, con il passare del tempo, Tim Cook ha comunicato che lo aggiungerà alla sua lista di prodotti vintage a partire dal prossimo 31 gennaio, secondo una nota interna ottenuta da MacRumors.

Rilasciato nel giugno 2012, questo particolare modello di MacBook Pro da 13 pollici è stato l'ultimo Mac con un'unità CD/DVD incorporata venduto dall'azienda. È rimasto in vendita fino a ottobre 2016 ad un prezzo molto basso insieme al MB Pro da 13 pollici più sottile con display Retina.

Cos'è un prodotto “vintage”?

L'OEM di Cupertino chiama “vintage” un dispositivo quando questo non viene più venduto in commercio da oltre cinque anni. In poche parole, i device di questa lista non sono idonei per le riparazioni nella maggior parte delle regioni, ma gli Apple Store e i fornitori di servizi autorizzati Apple possono ancora offrire riparazioni per i prodotti vintage per un massimo di sette anni, in base alla disponibilità dei componenti in questione.

Per quanto riguarda il software, Apple ha abbandonato il supporto per il modello di metà 2012 del MacBook Pro da 13 pollici con macOS Big Sur nel 2020.

