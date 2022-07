MacBook Pro 13" con processore Intel i5: ha ancora senso?

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta davvero interessante. Tuttavia, siamo sicuri che moltissimi di voi non reagiranno in maniera entusiasta ad un primo colpo d’occhio, però fatti spiegare perché questo, a nostro avviso, è davvero un ottimo prodotto e ha perfino un target ben definito. Stiamo parlando del MacBook Pro da 13“ uscito nel 2017, con processore Intel core i5 a 2.3 GHz, con RAM da 8 GB e storage da 256 GB. Questa è la versione senza Touch Bar e che viene venduta in grigio siderale. Ovviamente, è un prodotto ricondizionato, questo vorrà dire che è stato rimesso a nuovo ispezionato dei tecnici di Amazon.

Acquistare su Amazon poi, è più conveniente che mai: il motivo è semplice. Potete prendere il dispositivo oggi è pagarlo in comode rate grazie al servizio di Credit line di Cofidis. Attenzione perché questa promozione è valida solo per gli utenti iscritti al programma di Prime. Insomma, quanto costa? 634,00€ al posto di 689 €.oltre ad essere scontato di suo, anche un altro piccolo sconto pari a 55€ che è sempre piacevole da vedere.

MacBook Pro 13“ del 2017 con processore Intel: a chi si rivolge?

Siamo consapevoli che a circa 1000 € si porta a casa un MacBook con processore Apple Silicon M1 che ha tutt’altra natura ed è drasticamente più veloce ma la differenza in termini economici è più marcata che mai. Sono circa 400 € che non tutti vogliono o possono spendere.

Ci sono molti studenti o professionisti che si stanno lanciando ora nel mondo del lavoro che vogliono acquistare una macchina performante con cui lavorare, studiare, per l’ufficio, per fare un po’ di grafica. E un’ottima alternativa ad un iPad, può essere un MacBook Pro 13″ Intel ricondizionato come nuovo presente su Amazon.

Sarò onesto, a 634,00€ è un computer che personalmente io comprerei. Ovvio che se dovessi puntare ad un desktop prenderei il Mac Mini con Apple Silicon M1, ma se dovessi aver bisogno di un laptop di Apple e avessi un budget che si aggira intorno a quella cifra, andrei di questo senza pensarci due volte. Anche perché viene e verrà aggiornato dall’azienda ancora per molto tempo, quindi è sicuramente un buon investimento da fare anche in un’ottica futura.

Il trackpad poi è super comodo e la tastiera restituisce un feedback tattile molto, molto piacevole. Lo schermo è il solito pannello da 13,3“ super retina e il processore invece è l’Intel core i5 che opera ad una frequenza base di 2.3 GHz.

Pensate che nel 2017 avevo acquistato proprio questo modello (i tasti funzione sono 10 volte più comodi della Touch Bar) e riuscivo a fare video editing in 4K su Adobe Premiere Pro per dei lavori social (quindi molto brevi). Ovviamente non avrete la fluidità di un M1, ma il lavoro a casa lo porterete lo stesso, a maggior ragione se siete dei video maker che lavorano con i file Proxy. Se siete studenti invece, acquistato senza pensarci, ma fate in fretta perché ci potrebbero essere poche scorte disponibili su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.