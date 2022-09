MacBook Pro 13" (2022): ora sì che è quello DA COMPRARE

Il prezzo del MacBook Pro da 13” di nuova generazione continua a scendere inesorabilmente su Amazon. Questo laptop, per chi non lo conoscesse, è un vero e proprio Must Have per i giovani Content Creator, per i film maker in erba e non solo.

Parliamo di un computer portatile super leggero, potente ma che è in grado di soddisfare tutte le esigenze lavorative e non solo. È perfetto anche per gli studenti perché dispone di un processore all’avanguardia, il recentissimo Apple Silicon M2 presentato a giugno, che è in grado di fare cose inimmaginabili e contiene tantissimi consumi.di fatto l’autonomia di questo laptop è eccezionale e non scalda quasi mai neanche quando il carico di lavoro diventa eccessivo.

MacBook Pro 13″ (2022): ora è perfetto

Tornando al prezzo di vendita, dobbiamo segnalarvi che questo pc oggi si trova in supersconto su Amazon a soli 1484,00 € al posto di 1629,00 €. Capite bene che si tratta di uno sconto davvero importante e che fa sì che ora il device risulti appetibile per chiunque. Di fatto, quando è stato annunciato, il MacBook è stato ampiamente criticato dall’utenza e dei recensori tutto il mondo NON per una questione legata alle sue capacità, al suo design o alle sue prestazioni quanto per il suo costo. Il computer va benissimo, solo che ha un’estetica già vista, con tanto di Touch Bar che oramai è fuori moda e dispone di un chip rinnovato e di un sistema di ventole aggiornato. Per il resto, è il solito MacBook Pro da 13“ che abbiamo visto in questi ultimi anni.

Il discorso è totalmente differente ora che il dispositivo è sceso clamorosamente di prezzo. A 1484,00 € diventa infatti un prodotto eccezionale che noi ci sentiamo di consigliare veramente a tutti senza pensarci troppo. Lo amiamo particolarmente perché con questo gadget si possono montare video in 4K, fare lavori di grafica o di programmazione, giocare a qualche titolo emozionante o perché no, sfruttare le stesse app che ci sono su iPhone e iPad grazie alla versatilità del chip di Apple Silicon.

Non perdete l’occasione di fare vostro uno dei terminali più belli degli ultimi anni e soprattutto più potenti dell’ultimo periodo. Fate presto perché non sappiamo quando il prezzo tornerà il suo stato originario. Vi invitiamo ad effettuare l’acquisto nel più breve tempo possibile se siete interessati. Sappiate che le spese di spedizione sono incluse nel costo finale del computer e c’è l’ottima assistenza di Amazon per ben due anni e quella di Apple per un anno. Il supporto tecnico del sito poi, è attivo tutti i giorni fino alla mezzanotte, anche nei festivi.

