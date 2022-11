MacBook Pro 13" (2022): ORA sì che è interessante (-14%)

Quando Apple ha annunciato i nuovi laptop con processore Apple Silicon M2 a giugno durante la WWDC, tutti abbiamo ampiamente criticato il MacBook Pro da 13″ uscito quest’anno. Il laptop infatti, al contrario del modello Air, presentava pocchissime differenze rispetto all’iterazione del 2020 (chip e sistema di dissipazione del calore) e veniva commercializzato ad un costo quasi folle (1629,00€). Adesso però, grazie alle promozioni assurde di Amazon, diventa interessante e, saremo onesti, quasi un Best Buy. Volte sapere il suo costo? Solo 1399,00€ con spese di spedizione gratuite.

Ma perché preferirlo ad un Air? Ve lo sveliamo subito, ma ricordatevi che è comunque un eccellente dispositivo da lavoro, versatile, potente e con un design che non passa mai di moda. Non di meno, ha ancora la fantastica Touch Bar, un elemento comodissimo, pratico e stiloso.

MacBook Pro 13″ (2022): perché comprarlo ora?

Inutile dirvi che acquistare oggi questo gioiellino è un vero affare su tutti i fronti. Il processore è lo stesso del MacBook Air (2022) ma qui c’è anche l’ottimo sistema di dissipazione che serve per spingere un po’ di più in caso di carichi di lavoro pesanti. Il suo peso è compatto e contenuto (non come quello dell’Air), ma molto più di quello del MacBook Pro da 14″ del 2021. Qui troviamo ben quattro porte Thunderbolt USB Type-C, uno schermo Liquid Retina da 13″ super risoluto e ben contrastato, la Touch Bar, una comodissima tastiera e una batteria che assicura performance e autonomia al top.

Non fatevelo sfuggire: a soli 1399,00€ diventa davvero interessante da comprare oggi su Amazon, anche perché godrete di due anni di garanzia con il sito e di uno presso la compagnia di Cupertino. L’assistenza tecnica del sito è impagabile e offre supporto attivo tutti i giorni, anche nei festivi, dalle sei a mezzanotte. Sbrigatevi prima che il suo prezzo ritorni a 1629,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.