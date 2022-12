MacBook Pro 13" (2022) con M2: sconto FOLLE del 14% su Amazon

Se volete un nuovo computer di punta con cui lavorare, studiare, prendere appunti, fare ricerca, montare video, postprodurre foto e fare illustrazioni, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Parliamo del meraviglioso ed eccellente MacBook Pro da 13″ con processore Apple Silicon M2, un’ammiraglia nel suo settore con performance davvero uniche e un design senza tempo. Il laptop è infatti leggerissimo, sottile, performante, dotato di un pannello LCD da 13,6″ Retina e con una brillantezza unica. Si può portare a casa con uno sconto esagerato (parliamo del 14% in meno sul prezzo di listino): solo 1399,00€ al posto di 1629,00€.

MacBook Pro 13″ (2022): ora sì che è un Best Buy

Le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo del dispositivo. Non dimenticate che Amazon vi offre la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis, così che l’importo totale del gadget non gravi troppo sul vostro conto corrente. Fra le altre cose, avrete diritto alla possibilità di restituire il gadget grati entro il 31 gennaio 2023. In ultima istanza, godrete di una doppia garanzia: da un lato quella di Apple con assistenza per un anno, e dall’altro quella di Amazon stessa con supporto tecnico attivo tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Inutile dirvi che è potentissimo, vero? Il processore Apple Silicon M2 è una rivoluzione e offre performance da fuoriclasse. Con questo laptop si riesce perfino a fare montaggio video senza il minimo problema. Anche la post-produzioni fotografica è immediata. La batteria assicura un’autonomia davvero da record, con ricarica veloce al seguito. Molto comoda e pratica la Touch Bar che vi da accesso ad una serie di Shortcuts comode e intuitive.

A 1399,00€ è il computer portatile perfetto per tutti, professionisti, studenti, lavoratori e non solo. Fate presto perché potrebbero terminare le scorte da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.