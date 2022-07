MacBook Pro 13" (2022) con M2 ad un prezzo WOW su Amazon

Su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta incredibile. Come tutti ricorderete, durante la WWDC di giugno, Apple ha tolto i veli ai nuovi laptop con processore Apple Silicon M2.

Se da un lato abbiamo il nuovo MacBook Air con un’estetica rinnovata è un chip aggiornato, dall’altra parte abbiamo il Pro da 13″ con la nuova piattaforma. Quale conviene comprare tra i due? Se prima vi avremmo detto l’Air senza pensarci troppo, oggi dobbiamo fare un piccolo cambio di rotta.

MacBook Pro 13″: best buy del giorno

Il modello Pro da 13″ infatti, leggermente più performante grazie la presenza di un sistema di dissipazione di ultima generazione, è quello da preferire, anche perché costa perfino di meno. 1409,00€ al posto di 1629 €, con spedizione gratuita inclusa nel prezzo.

Diciamo che al costo di listino non era molto conveniente ma adesso la musica cambia. È comunque un laptop molto sottile, con porte Thunderbolt di nuova concezione e con uno schermo da 13“ molto risoluto, pur essendo un semplice LCD. Molto comoda la Touch Bar che, qui fa tutta la differenza del mondo. Potrete impostare shortcut immediati sia per applicazioni specifiche che per il sistema in generale.

Il processore super potente assicurato invece, performance di alto livello, sia nell’editing dei video che nei programmi di grafica. Se uscite di casa la mattina con questo portatile carico al 100%, state tranquilli che vi accompagnerà per tutto il giorno fino a sera senza dover mai passare da una presa di corrente.

Acquistandolo da Amazon avrete tanti vantaggi: c’è la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, di pagare a rate con il servizio interno del sito e di ricevere tutto il supporto necessario grazie l’assistenza clienti attiva tutti i giorni fino a mezzanotte. A 1409,00€ è da prendere subito senza pensarci troppo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.