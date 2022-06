MacBook Pro 13" (2022): c'è un problema con l'SSD

Stando a quanto leggiamo in rete, il nuovo MacBook Pro da 13 pollici con processore M2 sembra avere un SSD poco performante; questo è quanto rivelato in rete in queste ore da un report online.

Di fatto, dopo il debutto del nuovo laptop premium con SoC M2, si è scoperto che la variante entry-level, quella con 256 GB di memoria interna, è dotata di uno storage per l’archiviazione di dati e appllicazioni molto più lento di quello inserito nella generazione precedente. Praticamente, costa 1629€ ma noi vi consigliamo l’acquisto del modello “vecchio”, quello con chip M1 lanciato a novembre 2020: perfetto per tutti gli utilizzi e lo trovate a soli 1229,00€.

MacBook Pro 13″ (2022): un acquisto non consigliato?

A riportare questi dati ci hanno pensato alcuni canali YouTube come Max Tech e Created Tech che hanno messo sotto stress le prestazioni dei nuovi device con l’applicazione Disk Speed Test di Blackmagic. Dati alla mano, si parla di 1450 MB/s di velocità: 50% in meno sulla lettura e 30% in meno sulla scrittura rispetto al MB Pro 13″ (2020).

Lo youtuber Yuryev che ha eseguito il teardown del laptop ha scoperto che la variante base da 256 GB ha un solo chip per la memoria flash NAND; pensate che il vecchio ne aveva due da 128 GB ciascuno. Ecco svelato il motivo per cui l’SSD risulta essere più lento, quindi.

Attenzione: se acquistate le varianti più capienti (512 GB, per esempio), non dovreste avere problemi. L’utente Aaron Zollo che ha eseguito i test sulla variante da 512 GB del MB Pro 13 (2022) ha scoperto che le velocità erano simili a quelle viste sull’M1, ma il prezzo sale drasticamente e si avvicina quindi allo street price del MB Pro 14″ con M1 Pro… e lì non c’è storia. Meglio il laptop con il chipset più performante del 2021.

Ad ogni modo, se cercate il Pro da 14″ con M1 Pro vi suggeriamo l’acquisto su Amazon: lo trovate in super sconto a soli 1999,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.