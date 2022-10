MacBook Pro 13" (2017) ricondizionato: ha senso nel 2022?

Oggi vi poniamo una frizzantissima domanda: “può avere senso un MacBook Pro da 13 pollici del 2017 con processore Intel i5″? La risposta non è semplicissima ma vogliamo far un piccolo ragionamento con voi. Intanto partiamo con il dire che su Amazon questo gioiellino si porta a casa a soli 799,00€ ricondizionato ma in condizioni eccellenti.

Intanto dovete star tranquilli anche sulla qualità stessa del prodotto. Il laptop è stato rimesso a nuovo dai tecnici esperti del sito e quindi offre funzionalità al top con un design completamente rinnovato. Non di meno, le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel prezzo del dispositivo. Non dovrete pagare nulla di aggiuntivo a avrete comunque diritto alla garanzia di Amazon e alla possibilità di fare il reso entro un mese dall’acquisto.

MacBook Pro 13″ 2017: a chi si rivolge?

Intanto dobbiamo segnalarvi che il PC è stato ispezionato dai tecnici esperti di Amazon. Sotto la scocca troviamo un ottimo processore Intel Core i5 con potenza di 3.1 GHz, 8 GB di banchi RAM e 256 GB di storage con SSD. La tastiera è QWERTY ed è in colorazione grigio siderale.

È un prodotto eccezionale per quello che può fare. Certo, un SoC Intel può sembrare anacronistico, ma a soli 799,00€ è un’offerta interessantissima. Ci si può fare montaggio video, editing foto e non solo, si può studiare e utilizzare il computer per programmare e per fare la tesi. Non di meno, è leggero, compatto e c’è la Touch Bar con cui settare le impostazioni. La scheda grafica è una Intel Graphics 650, c’è il Bluetooth 4.2, ci sono le porte Thunderbolt di terza generazione e non solo. Con ben 256 GB si possono salvare tutte le app e i dati preferiti.

Insomma, a 799,00€ è un prodotto da comprare immediatamente senza pensarci troppo. A questa cifra fatecelo un pensierino, anche perché la batteria è molto interessante.

