MacBook M1/M2: ci sono problemi con il Wi-Fi, bug fix previsto a breve

Sembra che diversi utenti possessori di MacBook con processore Apple Silicon M1 o M2 stiano segnalando problemi con il modulo Wi-Fi. Altri invece, riscontrano problemi con la velocità e le performance generali dei laptop stessi.

A seguito degli ultimi update di sistema relativi a macOS, molte persone che dispongono di un portatile fanless o premium della mela, hanno segnalato grossi problemi con la connettività Wi-Fi. Sembra che la connessione ad Internet risulti più lenta del previsto e questo comporta un calo delle performance nelle videocall e non solo. Addirittura sembrano esserci completi cali di rete Wi-Fi.

MacBook con M1 e M2: che succede con l’ultimo aggiornamento?

La compagnia Meter che gestisce le installazioni Wi-Fi per le società ha riassunto il problema con un post sul proprio blog. I problemi hanno iniziato a sorgere per i clienti ma anche per i fornitori esterni. Sembra che il bug sia già arrivato ad Apple che ha iniziato a lavorarci immediatamente:

Sebbene questi problemi possano manifestarsi in vari modi, il problema di fondo è lo stesso: throughput e velocità diminuiscono, i dispositivi vengono disconnessi in modo casuale e non riescono a riconnettersi alla rete.

Un altra società, UCLA IT Services, ha controllato i problemi attraverso la propria dashboard scoprendo così gli eventuali disservizi. Sembra che la versione di macOS 13.1 prossima al lancio dovrebbe risolvere questa criticità. UCLA e Apple hanno lavorato congiuntamente per risolvere il bug:

Apple ha promosso l’ultima beta di macOS a Release Candidate, affrontando il problema peer-to-peer che interessa la connettività Wi-Fi per i dispositivi Apple MacBook M1/M2 e i dispositivi Apple Mobiles. Tutti i test sia con la Beta che con la Release Candidate sono stati positivi e i servizi IT, Apple e altre entità del campus non sono stati in grado di riprodurre il problema. Forniremo un altro aggiornamento una volta che ci sarà stata notificata una versione ufficiale di macOS 13.1.

Ad oggi non si conosce l’entità del problema; le segnalazioni avvengono da persone che sono connesse a reti Wi-Fi domestiche o a reti aziendali. Voi avete riscontrato qualcosa di simile?

