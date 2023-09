MacBook Air: nuovo MINIMO STORICO su Amazon per la versione da 15''

Il MacBook Air da 15 pollici è, in questo momento, uno dei notebook più richiesti sul mercato. Riprendendo lo stesso hardware del modello da 13 pollici, infatti, questa versione del MacBook Air propone un display più ampio, migliorando la produttività e l’usabilità in tanti contesti di utilizzo.

Grazie alla nuova offerta Amazon di oggi è possibile acquistare il laptop con un prezzo scontato di 1.464 euro per la versione da 256 GB. Da notare, inoltre, che la versione da 512 GB è disponibile a 1.699 euro.

Per entrambe le versioni si tratta di un nuovo minimo storico sullo store. Ci sono più colorazioni in offerta ed è possibile completare l’acquisto pagando in 5 rate mensili, senza interessi, anche con carta di debito.

MacBook Air da 15 pollici: è il notebook giusto da comprare oggi

Il MacBook Air nella nuova versione con display Liquid Retina da 15 pollici è uno dei modelli di riferimento della gamma Apple. Si tratta di un notebook completo e veloce che garantisce anche un’efficienza ben al di sopra della media.

A gestire il funzionamento del notebook c’è il chip M2, garanzia di ottime prestazioni sotto tutti i punti di vista. Da notare, inoltre, la presenza di 8 GB di RAM e di 256/512 GB di SSD. Il sistema operativo è macOS e la tastiera è retroilluminata, con layout italiano.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il MacBook Air da 15 pollici con un prezzo scontato di 1.464 euro per la versione da 256 GB oppure con un prezzo scontato a 1.699 euro per la versione da 512 GB. Per entrambi i modelli c’è la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate senza interessi.

Tutti i dettagli sono disponibili qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.