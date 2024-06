MacBook Air M3: SCONTO FAVOLOSO su Unieuro

Se cerchi il laptop dei tuoi sogni dai un’occhiata al nuovo Apple MacBook Air M3. Super leggero, sottilissimo, silenziosissimo e a un prezzo ancora più vantaggioso oggi su Unieuro. Acquistalo adesso a soli 1199€, invece di 1349€. Un affare, vero? Allora approfittane subito, prima che finisca.

Tra l’altro con Unieuro hai la consegna gratuita inclusa oppure puoi ritirarlo gratuitamente presso il negozio più comodo da raggiungere. Addirittura, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero.

MacBook Air M3: scelta perfetta per la tua mobilità

Lavora, studia e gioca dove vuoi grazie al nuovo Apple MacBook Air M3. Con il display Liquid Retina da 13,6 pollici hai un miliardo di colori tutti per te, immagini vivaci e dettagli eccezionali. Le dimensioni sono compatte, per garantirti un’ottima portabilità. Lo usi ovunque, senza problemi.

Infatti, la sua nuova batteria garantisce fino a 18 ore di autonomia per durare tutto il giorno e goderti il massimo senza alimentatore. Il chip M3 mette il turbo a questo laptop, per avere il massimo della portabilità senza però rinunciare alle prestazioni.

Il MacBook Air M3 mette a tua disposizione un jack per le cuffie, la connessione WiFi 6, la connettività Bluetooth 5.3 e una porta MagSafe per la ricarica. Inoltre, a questo notebook puoi collegare fino a due monitor esterni contemporaneamente. Acquistalo adesso a soli 1199€, invece di 1349€.