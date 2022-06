MacBook Air M2: potente e sottile ma ha una GROSSA carenza

Stando a quanto si apprende in rete, il nuovissimo MacBook Air (ma anche il Pro 13) con SoC Apple Silicon M2 supporta ancora solo un singolo schermo esterno; non è arrivata la compatibilità con più pannelli come invece abbiamo visto con i chipset M1 Pro e M1 Ultra. Questo sottolinea, ancora una volta, il target di utilizzo finale di questi prodotti: l’utenza consumer e non i professionisti dell’imaging che necessitano di tanti monitor studio per il loro lavoro.

Leggendo il sito ufficiale di Apple scopriamo che i nuovi laptop supportano un solo schermo che però, può avere una risoluzione 6K e un refresh rate fisso a 60 Hz. Lo Studio Display è compatibile, tranquilli.

MacBook Air M2 supporta solo un monitor esterno, purtroppo

Se ricordate, i “vecchi” MacBook Air e MacBook Pro da 13″ con il chipset M1 supportavano solo uno schermo esterno. Adesso si scopre che anche la nuova generazione presenta questa “pecca”. Un vero punto a sfavore per questi SoC che, sulla carta, promettono prestazioni di altissimo livello. Solo i MacBook Pro da 14 e 16″ supportano fino a 2 schermi esterni nella versione M1 Pro e fino a 4 nella variante M1 Max.

