MacBook Air M2: OTTIMA OFFERTA da Amazon, giusto in tempo per Natale (-210€)

Il MacBook Air M2 è, senza dubbio, uno dei migliori notebook da mettere sotto l’albero per Natale 2022. Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare il laptop di Apple arrivando a risparmiare oltre 200 euro.

L’offerta in corso, infatti, consente di acquistare il MacBook Air M2 al prezzo scontato di 1.309 euro invece di 1.529 euro. L’offerta riguarda il modello “base” con 8 GB di RAM e 256 GB di SSD, disponibile in diverse colorazioni.

C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili da 262 euro, senza costi aggiuntivi. Le unità disponibili sono poche e la consegna è garantita in tempo per Natale. Per sfruttare la promozione è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

MacBook Air M2: ottima offerta da Amazon, giusto in tempo per Natale

Il MacBook Air M2 ha tutto quello che serve per chi cerca un notebook completo e in grado di garantire ottime prestazioni. Il notebook presenta un display Liquid Retina da 13,6 pollici e può contare sulla spinta dell’ottimo processore M2, vero e proprio segreto del successo di questo dispositivo. Da segnalare anche la presenza di 256 GB di SSD e di 8 GB di memoria RAM.

Con la nuova offerta Amazon, disponibile al link qui di sotto, è possibile acquistare il MacBook Air M2 al prezzo scontato di 1.309 euro invece di 1.529 euro oppure scegliendo il pagamento in 5 rate mensili da 262 euro, senza costi aggiuntivi. Per sfruttare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Da notare che scegliendo le offerte di Amazon Warehouse è possibile risparmiare 100 euro in più, senza rinunciare alla garanzia Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.